بغداد 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم, السفير الأمريكيِ لدى العراق دوغلاس سيليمان.وأفاد بيان صحفي للخارجية العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, والتأكيد على أهمية تحقيق المصالح المشتركة في المجالات المختلفة.ونقل البيان عن الوزير الحكيم دعوته واشنطن إلى التعاون لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين, فيما أكد السفير الأمريكي اهتمام بلاده بدفع مسار العلاقات الثنائية، والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:10ت م0181