حائل 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة من جمعية الأطفال المعوقين وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وتجول سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات التي تمثل عدد من الجهات المختصة بخدمة ذوي الإعاقة, حيث استمعا لشرح مفصل عنها من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد.من جهته أكد مدير مركز الملك سلمان للأطفال المعوقين بحائل عبدالله العجلان, أهمية الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة منذ السنوات الأولى المبكرة وانعكاسها على حياتهم وتفوقهم.ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم, بعدها ألقى فيصل الهذلول كلمة ذوي الإعاقة بالمنطقة نوه خلالها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج وخدمات ذوي الإعاقة, مقدماً شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده ذوو الإعاقة من دعم ورعاية.بعد ذلك قدما كل من فواز التميمي وعبدالله الريشان قصتهما مع الإعاقة وكيف تحولت إلى قصة نجاح الكل يشيد بها.عقب ذلك قال الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز في كلمة له: إن الإعاقة ليست إعاقة النطق وإنما بإعاقة المنطوق وإن إعاقة البصر ليست إعاقة إنما إعاقة البصيرة وليست إعاقة السمع هي المشكلة وإنما بإعاقة المفاهيم.ونوه سموه بما وجده في هذا الموقع من إصرار وتحدي من الشباب والفتيات لتجاوز الاعاقة, عاداً هؤلاء بالنموذج الوطني المشرف, حاثاً ذوي الإعاقة على الاستمرار بنفس الوتيرة من المبادرات والحماس والانطلاق مؤكدا لهم أن روحهم الإبداعية وقوة عزيمتهم تعد حافز للجميع يقتدى بها, معبرا عن شكره لكل المبدعين والمشاركين في هذا المهرجان, قائلاً: أنتم فعلاً أبناء للوطن أوفياء حركتم المشاعر وجعلتم الكل يتطلع لأدوار أهم واشمل لخدمة الوطن في كل مجال مؤكداً أن الإبداع لا يقف عند حد معين.ثم كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح والمتميزين والمساهمين بإنجاح فعاليات ذوي الإعاقة, معلناً عن تبرعه للمعوقين بمبلغ مائة ألف ريال, كما أعلن سمو نائب أمير المنطقة عن تبرعه بمبلغ مائة ألف ريال, كذلك تبرع رجل الأعمال عواد الرضيمان بمبلغ مائة ألف ريال.وفي نهاية الحفل, التقطت الصورة التذكارية لسموهما مع عدد من ذوي الإعاقة كما تسلما دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //17:11ت م0182