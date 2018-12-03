عرعر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, مديري مكاتب صحيفتي الرياض وعكاظ بمدينة عرعر ومنسوبي المكاتب الذين قدموا للسلام على سموه.واطلع سموه خلال الاستقبال على الملاحق الصحفية التي تم إعدادها بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة.وأشاد سموه بالجهود الإعلامية المتميزة للصحيفتين وبما حوته من مواد إعلامية للزيارة الكريمة, مقدمًا شكره للقائمين على المكاتب الصحفية على جهودهم في تغطية أخبار المنطقة, ومواكبة تطورها وإظهار مسيرة تنميتها في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بسائر مناطق المملكة.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أن الإعلام رسالة سامية ومهمة، وعلى الإعلاميين مراعاة القيم والمبادئ في إيصالها وفق السياسة الإعلامية للمملكة والسياسة العامة للدولة المنبثقة من الدين الإسلامي.// انتهى //17:11ت م0183