لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسقفزت أسعار النفط بما يزيد عن خمسة في المئة اليوم، بعد هدنة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا في نزاع تجاري، وقبل اجتماع منظمة أوبك هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.وزاد الخام الأمريكي الخفيف 2.92 دولار، أو 5.7 في المئة، إلى 53.85 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى نحو 53 دولارا بحلول الساعة 1240 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.14 دولار، أو 5.3 في المئة، إلى 62.60 دولار للبرميل، وبلغ في أحدث تحرك نحو 61.75 دولار.واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات لحل النزاعات القائمة.// انتهى //17:12ت م0185