ثقافي / الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى مصر يبحث مع رئيس جامعة القاهرة التعاون الأكاديمي المشترك
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
قام الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي بزيارة لجامعة القاهرة التقى خلالها رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، في إطار تواصل الملحقية مع الجامعة للوقوف على ما تقدمه لخدمة الطلبة السعوديين الدارسين.
وقالت الملحقية في بيان اليوم، إنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلبة السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم.
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17:17ت م
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