القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسقام الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي بزيارة لجامعة القاهرة التقى خلالها رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، في إطار تواصل الملحقية مع الجامعة للوقوف على ما تقدمه لخدمة الطلبة السعوديين الدارسين.وقالت الملحقية في بيان اليوم، إنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلبة السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم.// انتهى //17:17ت م0187