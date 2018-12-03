اجتماعي / تنمية الدرب تحتفي باليوم العالمي للتطوع
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الدرب 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب، بعد غد الأربعاء احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع , وذلك بمسرح المركز الحضاري، بحضور محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار .
وأوضح رئيس اللجنة ماجد عتودي أن الاحتفال يتضمن تكريم أكثر من 100 متطوع من أصحاب المبادرات والمتطوعين والمتطوعات بالمحافظة تقديرا لإسهاماتهم وأعمالهم في خدمة المجتمع .
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17:18ت م
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