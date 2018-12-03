الدرب 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب، بعد غد الأربعاء احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع , وذلك بمسرح المركز الحضاري، بحضور محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار .وأوضح رئيس اللجنة ماجد عتودي أن الاحتفال يتضمن تكريم أكثر من 100 متطوع من أصحاب المبادرات والمتطوعين والمتطوعات بالمحافظة تقديرا لإسهاماتهم وأعمالهم في خدمة المجتمع .// انتهى //17:18ت م0188