الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء غد، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, تدشين معرض الحوار التفاعلي، بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالعزيز السبيل، ونائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم العسيري، ونخبة من المفكرين والأدباء والمثقفين, وذلك في مقر المركز الرئيس بالرياض.ويأتي تدشين المعرض في إطار اضطلاع المركز بدوره في مد جسور التواصل والتفاهم في المجتمع ليكون منارة لنشر وترسيخ ثقافة وقيم الحوار بأسلوب تفاعلي حديث يناسب فئات وشرائح المجتمع كافة، تحقيقاً لرسالته السامية التي تسعى إلى بناء مبادرات تسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح وزيادة اللحمة الوطنية.ويهدف المعرض إلى توثيق الصلة بين المركز والشباب (نساء ورجال) من خلال إشراكهم في المعرض وإدارات المركز سواء بالتطوع أو المشاركة في بناء مبادرات تسهم في نشر الحوار وزيادة اللحمة الوطنية وإثراء الحراك المعرفي وإدراك القيمة الحضارية المثلى للتنوع والعيش المشترك.ويتضمن المعرض الذي تم إعداد محتواه وفق معايير مختارة بعناية نفذت باستخدام أحدث التقنيات التفاعلية، عددا من الأقسام تبدأ بقسم "الاستقبال" ويتم خلاله الترحيب بالزوار وتعريفهم برسالة المركز ورؤيته وأهدافه، ثم قسم "الممر الصامت" ويتم خلاله عرض أمثله مختلفة للحوار في القرآن والسنة ومقولات لأدباء عرب وعالميين، كما يعرض أقوال الملوك بدءاً من الملك عبدالعزيز وصولا للملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -, وكذلك قسم "انضم إلى الحوار" الذي يتم خلاله تسجيل بيانات الزائر مع عرض لبعض إحصائيات المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام.كما يشمل المعرض قسم "جدار الصور النمطية" وقسم "وجهات نظر" إضافة إلى قسم "لبنات الحوار" وأيضا قسم "معوقات الحوار" وقسم "جسور السلام " وقسم "ابن قضيتك " وقسم "الرحلة" وقسم "التواصل الاجتماعي" وأخيرا قسم "حدد عهدك" كما يتضمن المعرض عددا من أعمال الفنان السعودي عبد الناصر غارم.// انتهى //17:20ت م0189