الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسينظم مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية بالخبر الخميس القادم، المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة، بإشراف ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار «أهلًا بالغاليين» ، ويستمر لمدة 3 أيام ، في الواجهة الشمالية بكورنيش.وسيضم المهرجان عددا من الفعاليات المتنوعة مثل فعاليات المسرح التثقيفي لأولياء الأمور والمسرح الترفيهي للأطفال، ومبادرة «يلا نمشي»، التي ستقام يوم الجمعة بمشاركة النادي الرياضي بالمنطقة الشرقية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفريق الشرقية للمشي، ونادي القادسية الرياضي، بالإضافة إلى عدد من الورش التدريبية مثل أساسيات لغة الإشارة يقدمها ضيف الله الغامدي، وورشة الإرشاد النفسي وأخرى للإرشاد الأسري على مدى 3 أيام.وأوضحت مديرة المركز منيرة العماري أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم نظم من هيئة الأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام، ويحتفل المركز به منذ ما يقارب 10 سنوات، واختلفت الاحتفالية هذا العام بكونها أصبحت تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.// انتهى //17:23ت م0191