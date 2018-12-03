جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنظمت إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة بمقرها اليوم, لقاءً تعريفياً عن جائزة جدة للإبداع, بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة طيب, ومدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد بندر بن فهد الشريف, والأمين العام لجائزة جدة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين .وفي مستهل اللقاء أوضح العقيد بندر في كلمته أن الدوريات الأمنية لن تدخر جهداً في تقديم الخدمات الأمنية للمواطن والمقيم لحفظ الأمن والنظام مع السعي الدائم للارتقاء بتلك الخدمات إلى أعلى مستوياتها مما أهلها الى الحصول على جائزة الإبداع الأمني من محافظة جدة بالإضافة إلى جائزة مكة في التميز الإداري من إمارة منطقة مكة المكرمة العام الماضي والذي تحقق بتوفيق الله ثم بجهود الجميع .وأشار إلى أن تطوير وتفعيل المبادرات التي تقوم بها الإدارة تسهم في الارتقاء بالعمل الأمني ومن هذا المنطلق فقد قمنا هذا العام بتنفيذ مبادرة "الحزم والعزم" بهدف تقديم أفضل الخدمات الأمنية لسكان مدينة جدة في ظل ما تشهده جدة من نمو سكاني وتوسع عمراني عام بعد عام .ثم شاهد الحضور عرضاً عن الدوريات الأمنية وما تقوم به إدارتها بجدة من جهود لتطوير عمل الدوريات من خلال تنظيم عدد من الدورات بغرض تسهيل عملها وزيادة التفاعل مع أفراد المجتمع منها دورة في تعلم لغة الاشارة الخاصة بالصم والبكم حيث تم تدريب 582 من أفراد الدوريات للتعامل مع هذه الفئة, بالإضافة الى تنظيم دورة بالتعاون مع شركة أرامكو للتعامل مع الحالات الكبيرة والخاصة بالأمن والسلامة والقيادة المحترفة حيث تم تدريب 220 فرداً, وتنظيم دورة بمسمى الحقيبة التدريبية التي تخص الخريجين الجدد المنظمين حديثاً, حيث لا يتم ارسالهم الى الميدان حتى يتم تدريبهم ليصبحوا في وضع الجاهزية واستفاد منها 669 فرداً وما زالت الدورات مستمرة .من جانبه قدم الدكتور الطيب, شكره وتقديره لإدارة الدوريات بجدة على ما يقموا به من دور كبير في حفظ الأمن وتنظيم اللقاء التعريفي بجائزة جدة للإبداع, متمنيا أن يقدم المختصين في الدوريات الأمنية أكثر من مبادرة سواء على مستوى الإدارة أو بشكل فردي .// انتهى //18:28ت م0233