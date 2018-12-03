الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم في الرياض، المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمنبي.وجرى خلال اللقاء، بحث الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة التي تستضيفها السويد خلال الأيام القليلة القادمة.وقدم المبعوث السويدي لوزير الخارجية اليمني عرضًا مفصلًا عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات ، مؤكدًا موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.// انتهى //18:29ت م0234