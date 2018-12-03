تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, أهمية الرسالة التربوية العظيمة التي يؤديها معلمو معهد التربية الفكرية تجاه فئة غالية من أبنائنا الطلاب تستحق كل الاهتمام والتقدير من الجميع، مشدداً على أهمية التعاون وبذل الجهود، مع ضرورة تثقيف أولياء الأمور والمجتمع المحلي باستمرار بالأهداف التربوية والرعاية التي يقدمها المعهد والحرص على المشاركة المتواصلة خلال العام الدراسي في المناسبات الوطنية والدولية لدمج الطلاب مع محيطهم مع الاهتمام بوسائل تحفيز وتشجيع الطلاب على الإقبال على التعلم بدافعية أكبر.جاء ذلك خلال زيارة مدير التعليم لمعهد التربية الفكرية اليوم, بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير وعدد من مديري الإدارات، التقى خلالها بقائد المعهد حوران العنزي ومعلمي وطلاب المعهد، حيث تجول في الساحات وفي الفصول الدراسية، وشاهد بعض الدروس التعليمية، والبرامج التربوية المقدمة، وقدم مدير التعليم خلال الزيارة مجموعة من الجوائز التشجيعية لطلاب المعهد خلال لقائه بهم.// انتهى //18:30ت م0235