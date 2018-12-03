نيويورك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم ، على ارتفاع بدعم من المكاسب القوية في الأسهم التقنية والصناعية المرتبطة بالتجارة، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على التوقف مؤقتًا عن فرض رسوم جديدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 241.11 نقطة أو 0.94 في المئة إلى 25779.57 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.33 نقطة أو 1.10 في المئة إلى 2790.50 نقطة،وزاد المؤشر ناسداك المجمع 155.59 نقطة أو 2.12 في المئة إلى 7486.13 نقطة.// انتهى //18:32ت م0236