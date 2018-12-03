الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسصدر عن دارة الملك عبدالعزيز كتاب (معجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر) في أربعة مجلدات، ضم الكتاب شرحا لما يقارب 2700 مكان يقع في الدول المطلة على البحر الأحمر أو يتبعها ؛ من معالم وجزر، وجبال، ومجار مائية، ومدن، وبلدات، وقرى، وشعب مرجانية، وكثبان رملية، وسهول، وسواحل، وأرخبيلات، ورؤوس بحرية، وجروف وخلاف ذلك .وتتكون الدول المطلعة على البحر الأحمر كما ورد بمعجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر ، من تسع دول ، هي المملكة العربية السعودية ، الجمهورية اليمنية ، وجمهورية مصر العربية ، وجمهورية السودان ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وفلسطين المحتلة ، وجمهورية الصومال ، وجمهورية جيبوتي ، وجمهورية إريتيريا .ورتب المعجم ترتيباً ألفبائياً ، قدم له بتعريف موسع بالبحر الأحمر ، كما اشتمل على خرائط توضيحية ، لجميع الأماكن الجغرافية ، الواردة فيه ، إلى جانب مجموعة من الصور التي تبرز أهم المعالم فيها ، كما تضمن المعجم على فهرسٍ عربي وآخر إنجليزي لهذه الأماكن .ودعمت الأسماء المشروحة بتحديد مواقعها على الخريطة، وإحداثياتها الفلكية، وصور توضيحية للمعالم في المكان الواحد خصص لها المجلد الثالث، فيما خصص المجلد الرابع لشرح كل المواقع السياحية والمراكز الاقتصادية ، وشمل الكتاب فهرسة عربية وإنجليزية للأمكنة الواردة ودولها لتسهيل البحث عنها .وتقدم مادة المعجم نبذة تاريخية عن نشأة البحر الأحمر التي يعود أصل تشكله إلى ما قبل 180 مليون سنة، تتحدث المقدمة عن المراحل التكوينية التي مر بها هذا المسطح المائي الذي يبلغ طوله 2037 كيلو متر، ويبلغ أطول عرض له عند مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية حيث يصل إلى 350 كيلو متر ، كما تحدثت عن الأعماق المختلفة للبحر الأحمر، والشعب المرجانية، ووثقت الهزات الأرضية والزلازل التي أصابته أقدمها كان سنة 20 هـ / 640م ، كما تحدثت عن خليج عدن تاريخًا ومكونات وسمات بيولوجية .ويعد الكتاب نتاج مشروع علمي أشرفت عليه الدارة، وعمل عليه 15 أكاديميًّا جامعيًّا مختصًّا سعوديًّا وعربيًّا، في جهد مشترك يعكس العمل المؤسسي والفريق العلمي العربي، وإضافة للمكتبة العربية يسد حاجتها للمعاجم الجغرافية المشتركة لدول مرتبطة جغرافيًّا أو سياسيًّا أو غيره ما يعزز حالة البحث العلمي المشترك ويسهل على الباحثين في هذه الدول وعن جغرافيتها وتاريخها عملية الوصول للمعلومة . // انتهى //18:35ت م0238