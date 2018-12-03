سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جورجيا
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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18:35ت م
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