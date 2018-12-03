الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعلنت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب 1440هـ- 2018م عن تخصيص جناح للمؤلفين السعوديين الأفراد الذين ، لم يتمكنوا من الالتحاق بدور النشر لتبني مؤلفاتهم , خلال فعاليات المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 19-29 - 4 -1440هـ الموافق 26- 12- 2018م 6-1 -2019م، حيث ستتولى إدارة المعرض عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال جناح المؤلف السعودي.وأوضحت إدارة المعرض أن الجناح يأتي تشجيعا من وزارة الاعلام لمؤلفي الكتب و عرض كتبهم وتسويقها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين السعوديين للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.واشترطت إدارة المعرض على المؤلفين الراغبين في تسويق كتبهم أن تكون مفسوحة من وزارة الاعلام، وأن يتم ارسالها إلى إدارة المعرض ابتداءً من يوم الأحد 9-4 -1440هـ، الموافق 16-12-2018م، إلى نهاية يوم الخميس 13-4-1440هـ الموافق 20-12-2018م، ليتسنى للمختصين في إدارة المعرض اكمال الإجراءات اللازمة للعرض.وحددت إدارة المعرض رقم الجوال(0556366215) لاستقبال الطلبات وتسجيل اسم المؤلف وعنوانه ورقم هاتفه الشخصي، وعناوين الكتب التي يرغب في عرضها، بالإضافة إلى تعبئة استمارة البيانات الخاصة على موقع المعرض الالكتروني وطباعتها واحضارها مع الكتب عند تسليمها.كما أعلنت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب 1440هـ- 2018م عن البدء باستقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم في المنصات المخصصة لذلك داخل المعرض، وذلك بدءا من يوم الخميس 14- 3- 1440هـ الموافق 22-11-2018م.وتسهيلا للإجراءات، وضمانا لتنسيق المواعيد بدقة، فقد أتاحت إدارة المعرض التسجيل الالكتروني عن طريق موقع معرض جدة الدولي للكتاب لاستقبال الطلبات , واشترطت على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام 2018م (1439-1440هـ) في طبعته الأولى، وأن يكون مفسوحا من وزارة الاعلام، ومن إصدارات إحدى دور النشر المشاركة في المعرض، وأشارت إلى أن اللجنة المختصة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدمين وفق المعايير المحددة، مع مراعاة اعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض، مؤكدة على أهمية الالتزام بالزمان والمكان في حال تحديدها.// انتهى //18:36ت م0241