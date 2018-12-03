رياضي / الأهلي السعودي مع وفاق سطيف الجزائري غدا في إياب دور الـ16 لكأس زايد
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري غدا في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم .
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد ، لذا يحتاج الأهلي غدا إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل .
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة ، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان ، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب .
// انتهى //
18:36ت م
0242