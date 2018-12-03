الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسيلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري غدا في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم .وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد ، لذا يحتاج الأهلي غدا إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل .واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة ، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان ، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب .// انتهى //18:36ت م0242