ثقافي / " فن الإلقاء والخطابة" محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
نظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس، محاضرة تدريبية بعنوان " فن الإلقاء والخطابة"، وذلك بمقر النادي بحي المروج بتبوك .
وتناولت المحاضرة التي قدمها المهندس ممدوح الشلال, أهمية اكتساب مهارة الإلقاء والحديث بطريقة فعالة ومؤثرة أمام الآخرين, وأهم خطوات المتحدث الناجح , وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.
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18:37ت م
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