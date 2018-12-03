تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس، محاضرة تدريبية بعنوان " فن الإلقاء والخطابة"، وذلك بمقر النادي بحي المروج بتبوك .وتناولت المحاضرة التي قدمها المهندس ممدوح الشلال, أهمية اكتساب مهارة الإلقاء والحديث بطريقة فعالة ومؤثرة أمام الآخرين, وأهم خطوات المتحدث الناجح , وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //18:37ت م0243