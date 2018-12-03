رفحاء 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء اليوم, مشروع ( التبرع بالملابس الزائدة عن الحاجة)، الهادف إلى جمع الملابس الزائدة عن الحاجة ومن ثم بيعها والاستفادة من ثمنها لصالح الأيتام.وأكدت الجمعية أن فكرة المشروع تكمن في استقبال طلبات التبرع بالملابس الزائدة عن الحاجة من خلال إرسال الموقع في أوقات عمل الجمعية على الرقم المخصص لذلك، ليقوم بعدها الموظف المختص بالتوجه مباشرة للموقع واستلام الملابس المتبرع بها، وبالتالي بيعها والاستفادة‏ من ثمنها في مشاريع وبرامج تخدم اليتيم وأسرته .وتسعى الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تنويع الموارد المالية للجمعية بهدف توفير أفضل الخدمات للأيتام، حيث تم تدشين المشروع من قبل رئيس مجلس الإدارة وطبان بن فاضل التمياط كأول المتبرعين في هذا المشروع .// انتهى //18:40ت م0244