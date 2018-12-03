الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسواصلت وزارة الخدمة المدنية سلسة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، الهادفة إلى اطلاع موظفي وكوارد الموارد البشرية في الجهات الحكومية على (بياناتي الوظيفية).وضمت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كل من (وزارة الصحة ووزارة النقل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد).وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الورش إلى شرح خدمة (بياناتي الوظيفية) لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يمكنهم والموظفين من منسوبي القطاعات التي يعملون بها، من الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن رزمة من الخدمات المنتظر أن تسهل على موظفي الدولة وتمكنهم من تحديث بياناتهم في أنظمة الوزارة الإلكترونية، مما يسهم في رفع جودة البيانات، وينعكس إيجاباً على أداء خدمات الوزارة الحكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل تواصله مع الوزارة.// انتهى //18:40ت م0245