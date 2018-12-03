الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنظم مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" مؤخرا، فعالية "حديث مسك" وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.و أتاحت الفعالية منصة تفاعلية تحدث فيها شباب من داخل المملكة وخارجها حول رحلاتهم وتجاربهم الملهمة في الحياة، كما شهدت حواراً مفتوحاً حول تنمية روح الطموح والتحدي لدى الشباب السعودي، من خلال تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية مواجهة التحديات وإبراز أسباب ووسائل التميز التعليمي والمهني في مختلف المجالات.وأكدت غلا الخالدي في حديثها حول "التعايش مع الإعاقة" على أن التعايش يحتاج إلى عقل يفكر وأن إعاقتها لم تكن سوى بداية لنجاحات كبيرة جعلت منها أحد الأسماء المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعد غلا أول سفيرة نوايا حسنة من ذوي الإعاقة في العالم، وقد توجت هذه المسيرة بحصولها الشهر الماضي على تكريم من خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته - حفظه الله - لمنطقة الجوف.فيما تحدثت الباحثة السعودية الدكتورة ملاك الثقفي بفقرة "محطات في حياتي" استعرضت خلالها أهمية التأقلم مع الواقع وتحويله إلى محفز لتحقيق التقدم , وكانت إصابة الدكتورة ملاك بمرض جيني نادر, سبباً رئيسياً في دخولها عالم الطب وتخصصها في مجال الجينات , لتحقق مسيرة فريدة جعلتها تقود فريقاً سعودياً من الباحثات لدراسة وتحليل الأمراض الوراثية، بجانب عملها في عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية.من جانبه تطرق بطل الكاراتيه السعودي عماد المالكي في فقرته بعنوان "في طريقي" لخلاصة تجربته الرياضية للشباب , وتخطيه حاجز افتقاد الرغبة والإصرار في الاستمرار بمزاولة اللعبة التي عشقها , بسبب غيابه عن منصات التتويج لأكثر من عامين قبل أن يعيد تأهيل ذاته على المستويين البدني والنفسي ويعود إلى المنافسة , ويعود معها بطلاً تفخر به المملكة بتحقيقه أكثر من 150 إنجاز رياضي محلي وعالمي.وشهدت فقرة "زيرو بلس" التي قدمها الإعلامي مفيد النويصر تفاعلاً كبيراً و الجماهيرية الكبيرة التي حققها برنامجه "من الصفر" الذي قدمه لإبراز قصص النجاح في المجتمع السعودي كتتويج لسنوات من اهتمام النويصر بتعزيز ثقافة الإلهام والتحفيز .بدوره، تحدث بطل الملاكمة العالمي المسلم حبيب نور محمدوف عن تجربته الرياضية الناجحة مرجعاً نجاحها إلى القيم كمنطلق أساسي ومحرك للقوة والتميز كما ركز على دور الرياضي كقدوة للشباب، وأضاف "إيماني بقدراتي أكبر بكثير من خصومي لأنني أؤمن بالله، المسلم الجيد يبهر الآخرين دون أن يعتبر هذا نجاحاً باهراً وإنما يراه واجباً يتعين عليه القيام به، هناك الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي لا أشارك فيها أصدقائي وهم يتقبلون ذلك لاحترامهم لمبادئي ولأسلوب حياتي الذي أتبعه كشخص مسلم وليس كرياضي منضبط".يشار إلى أن فعالية "حديث مسك" أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" والتي تهدف إلى الجمع بين أشخاص يملكون قصص نجاح أثرت إيجاباً على حياتهم ، وإتاحة مشاركتها مع الآخرين بهدف تحفيز قدراتهم وإبداعاتهم وربطها بقيم الثقافة وروح المبادرة والتعلم والتمكين الذاتي، وقد مرّت الفعالية بعدة محطات منها لندن ونيويورك وواشنطن وباريس وكذلك لوس أنجلوس وسان فرانسسكو وهيوستن.// انتهى //18:44ت م0246