الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم الجولة السادسة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا بسبع مباريات جمعت الهلال والقادسية، الشباب والاتحاد، النصر والأنصار، الطائي والاتفاق، الوحدة والرائد، أحد والتعاون، الأهلي والفتح.وتمكن النصر من الفوز على الأنصار بخمسة أهداف مقابل هدف ، ورفع أصحاب الأرض في هذه المباراة رصيدهم 18 نقطة بالمركز الأول على لائحة الترتيب ، فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة 8 بالمركز التاسع.وانتهت مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل بدون أهداف، ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 12 بالمركز الرابع ، وفاز الطائي على الاتفاق بخمسة أهداف مقابل هدفين ، ليصبح رصيد الطائي بعد مواجهة اليوم 10 نقاط في المركز الخامس ويتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 4 في المركز العاشر.وفاز الوحدة على الرائد بهدفين مقابل هدف ، ورفع الوحدة رصيده 9 نقاط في المركز السابع ، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 2 في المركز الثالث عشر ، وفاز التعاون على أحد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ليكون رصيد التعاون 10 نقاط بالمركز السادس ، وتوقف رصيد أحد عند النقطة 4 في المركز الحادي عشر.وحقق الهلال الفوز على القادسية بهدف دون رد، وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 15 في المركز الثاني ، وتوقف رصيد القادسية عند النقطة 3 بالمركز الثاني عشر ، كما فاز الأهلي على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد الأهلي 9 نقاط بالمركز الثامن ، وتجمد رصيد الفتح بلا نقاط بالمركز الرابع عشر .// انتهى //18:52ت م0247