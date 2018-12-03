ثقافي / المهرجان المسرحي الــ 13 لوزارة التعليم يواصل عروضه بوادي الدواسر
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
وادي الدواسر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
يواصل مهرجان الفرق المسرحية المدرسية الذي تنظمه وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ( النشاط الطلابي – الثقافي ) وتستضيفه حالياً إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر, عروضه على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بمشاركة 10 فرق من إدارات تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .
وشهد اليوم الأول, عرض مسرحية " شرود " خلال حفل الافتتاح أمس الذي حضره محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، لإدارة التعليم في محافظة عنيزة، فيما قدمت بالمساء مسرحية " ضياع الأحلام" للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ومسرحية " ماذا لو " للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .
وشهد اليوم عرض لمسرحية " نجمة سحر " لإدارة التعليم بمحافظة صبيا، ومسرحية " البابور " للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, ومسرحية " تحت سقف البراميل " لإدارة التعليم
بمحافظة الزلفي .
وسيشهد اليوم الأخير ـ غدا الثلاثاء ـ من العروض المسرحيات المُقدمة من الفرق المسرحية بإدارة التعليم في محافظة ينبع، والإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .
وسيختتم المهرجان يوم الأربعاء القادم بحضور مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، حيث سيتم إعلان المسرحيات الفائزة، وتكريم المشاركين في المهرجان .
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19:26ت م
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