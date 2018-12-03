وادي الدواسر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسيواصل مهرجان الفرق المسرحية المدرسية الذي تنظمه وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ( النشاط الطلابي – الثقافي ) وتستضيفه حالياً إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر, عروضه على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بمشاركة 10 فرق من إدارات تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .وشهد اليوم الأول, عرض مسرحية " شرود " خلال حفل الافتتاح أمس الذي حضره محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، لإدارة التعليم في محافظة عنيزة، فيما قدمت بالمساء مسرحية " ضياع الأحلام" للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ومسرحية " ماذا لو " للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .وشهد اليوم عرض لمسرحية " نجمة سحر " لإدارة التعليم بمحافظة صبيا، ومسرحية " البابور " للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, ومسرحية " تحت سقف البراميل " لإدارة التعليمبمحافظة الزلفي .وسيشهد اليوم الأخير ـ غدا الثلاثاء ـ من العروض المسرحيات المُقدمة من الفرق المسرحية بإدارة التعليم في محافظة ينبع، والإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .وسيختتم المهرجان يوم الأربعاء القادم بحضور مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، حيث سيتم إعلان المسرحيات الفائزة، وتكريم المشاركين في المهرجان .// انتهى //19:26ت م0253