سكاكا 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق البرنامج.واستمع سموه في بداية اللقاء, من الدكتور زيدان لشرح مفصل عن البرامج المقدمة من خلال برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأهدافها وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك.ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف, بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, لإمارات المناطق، مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستسهم في تنمية المناطق وتحسين الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:46ت م0256