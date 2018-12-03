باريس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسأعربت فرنسا عن قلقها بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى, واصفة ذلك بالعمل المستفز المزعزع للاستقرار.وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان اليوم، على أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 , داعية النظام الإيراني للتوقف فورًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.// انتهى //19:58ت م0258