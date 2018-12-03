الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأكد وكيل وزارة التعليم للابعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش, أن أهداف المرحلة الثالثة للسنة الـ13 من برنامج الابتعاث، تتمثل في تحديد الفرص الوظيفية الفعلية بشكل مباشر في قطاعات التنمية ، وتحديد المجالات الدراسية والتخصصات النوعية ، وإعداد الكفاءات المتخصصة بصورة متميزة قادرة على شغل الفرص المتاحة ، والربط بين قدرات المرشحين للبرنامج وبين المجالات الوظيفية المناسبة لهم مؤكداً أن الطلاب المبتعثين سيجدون كامل الرعاية الممكنة من كافة المختصين بالوزارة والملحقيات الثقافية ببلدان الابتعاث.وأوصى الحربش خلال محاضرة ألقاها على هامش ملتقى المبتعثين للسنة الـ 13 الذي انطلق أمس بمقر وزارة التعليم بالرياض، جميع مرشحي ومرشحات ، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، باستيعاب التنوع الذي يمكن أن تحدثه رحلة الابتعاث، وتحولهم من مرحلة التأسيس الأكاديمي التي نجح فيها الابتعاث خلال مسيرته الممتدة تاريخياً، إلى مرحلة تأسيس بناء الانسان المتكامل.وعدّ الحربش الابتعاث قيمة وطنية وثقافية، وفرصة علمية يجب استثمارها بشكل إيجابي بما يخدم المبتعث، ليسهم بعد تخرجه وعودته إلى أرض الوطن في دفع عجلة التطور التنموي الوطني بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين هيأت الظروف اللازمة، ليؤدوا الطلاب والطالبات رسالتهم على الوجه الأمثل، مبدياً ثقته بهم، ولافتاً الانتباه إلى أن وعيهم وإداركهم لمتطلبات هذه الرحلة العلمية، ونضوجهم الفكري بدا ملاحظاً خلال السنوات القريبة الماضية من عمر البرنامج.// يتبع //19:59ت م0259

من جهته أكد المشرف العام على الإدارة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الدكتور سعود بن أحمد العنزي, أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حدد أولويتين للتوظيف والابتعاث المباشر، بهدف سد احتياج سوق العمل في القطاعين العام والخاص.وشدد العنزي على أهمية الملتقى ، وضرورة حضور المرشحين والمرشحات للابتعاث لفعالياته، كونه وسيلة لتوعية المرشحين للابتعاث، ومطابقة الوثائق الموجودة لكل متقدم، مشيراً إلى فتح الخدمات الإلكترونية للمرشحين بعد حضور أيام الملتقى لاستكمال المتطلبات اللازمة للابتعاث.وتطرق العنزي لأبرز الخدمات الإلكترونية التي ستتاح على بوابة سفير كالضمان المالي، وتغيير الدولة، وإصدار التذاكر، و قرار الابتعاث، مؤكداً أنها ستكون ضمن الخيارات المتاحة أمام المرشحين بعد اكتمال حضور جميع أيام الملتقى.وبين مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أهم متطلبات إصدار قرار الابتعاث المتضمنة القبول الدراسي، ووثيقة التخرج، ووكالة المحرم إذا كان غير الأب أو الزوج، والتأشيرة الدراسية، ومعادلة الوثيقة وصورة من ال(i20) للمرشحين إلى أمريكا فقط، بالإضافة إلى صورتين من السجل الأكاديمي، واتفاقية التوظيف مع جهة العمل.بعد ذلك ألقى عدد من المختصين محاضرات نوعية وتخصصية في اليوم الأول من فعاليات الملتقى شملت إجراءات ما بعد الابتعاث ألقاها المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون البعثات بوكالة البعثات الدكتور علي بن ماضي المجول، ومحاضرة أخرى عن التهيئة النفسية والاجتماعية، والحياة الأسرية للمبتعث للدكتور عبدالمجيد نيازي الأكاديمي المختص في الخدمة الاجتماعية، ومحاضرة عن آلية التعامل مع القوانين والأنظمة في دول الابتعاث للمحاضر الدكتور محمد الشمري من وزارة الخارجية.// انتهى //19:59ت م0260