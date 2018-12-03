عدن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في عدن، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيرت كابالاري.وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، ضرورة تقييم تجربة العمل خلال الفترة السابقة من أجل التغلب عل أي صعوبات، مشددًا على عمل المنظمات الدولية مع الحكومة بما يضمن وصول الخدمات بشكل أفضل ولأكثر عدد من المستفيدين.وأشار إلى إن الأطفال هم الأكثر تعرضًا لأضرار الحروب, وأن المليشيات الحوثية الانقلابية تعد الأطفال وقود لهذه الحرب، بعد أن زجت بالمئات منهم في حروبها التي تشنها على اليمنيين، ووصل الأمر إلى اختطاف بعض الأطفال من منازلهم.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من جهته، إن المنظمة تعمل على توسيع نشاطها في اليمن، بمجالات الصحة والتعليم والمياه والبيئة، والتعرف على الاحتياجات الطارئة للشعب اليمني، مشيرًا إلى أن المنظمة قدمت طلب للحكومة بقبول ترشيح سارا بيسولو ناينتي كمديرة جديدة لليونيسف في اليمن، خلفًا لميرتشيل ريلانيو الممثلة المقيمة السابقة لليونيسف في اليمن، التي انتهت فترة عملها.// انتهى //20:01ت م0261