السيح 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس‏دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي ، اليوم ,الحساب الرسمي لجناح الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، وذلك في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح .وكان محافظ الخرج قد تفقد مؤخراً مقر جناح الخرج في الجنادرية ‏واطلع على مراحل تشييد الجناح الذي يقام لأول مرة، والاستعدادات داخل القرية التراثية.وأكد محافظ الخرج أهمية تنفيذ الأعمال بجودة عالية بما يضمن لجناح الخرج التميز في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية، ليظهر بصورة تعكس التطور الذي تعيشه مدن ومراكز وقرى الخرج ومدى اهتمامها وتمسكها بإرثها التاريخي العريق ، ضمن مختلف مناطق المملكة ، التي تشكل منظومة إبداعية تبرز النهضة الوطنية المتسارعة مع اهتمام بالغ وعناية بالإرث الوطني في كل شبر من بلادنا.// انتهى //20:19ت م0265