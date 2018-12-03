الجزائر 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واسعلى هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الجزائر اليوم، وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //21:16ت م0280