الباحة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ، اليوم، اللقاء الإرشادي بعنوان "إرشادنا بناء ونماء لرؤية 2030"، بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي، ومديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب التعليم والمشرفات التربويات والمرشدات الطلابيات، وذلك بمسرح إدارة التعليم .وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت الدرمحي كلمة تضمنت أهمية دور المرشدة الطلابية في حل مشاكل الطالبات بعد تحديدها وما تتركه من أثر في نفسيتهن وتحصيلهن الدراسي والسلوك ,مشيرة الى أن الوزارة أصبحت في العام الدراسي الجديد تولي هذا الجانب الكثير من الاهتمام والرعاية من الناحية السلوكية والنفسية للطالبة لأنها عبارة عن مجموعة من الأفكار والمبادئ والخبرات التي نستطيع أن نشكلها في مراحل التعليم المختلفة حتى تكون لبنة صالحة في بناء مجتمعها .وأكدت أهمية المدرسة في التأثير النفسي على الطالبة, والمساهمة في إيجاد بيئة مدرسية محفزة وجاذبة ومرغبه للتعليم لينتج جيلاً من الناضجين الطموحين المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة فهي التي تؤثر على سلوك الطالبات وينعكس ذلك على شخصياتهن وحواراتهن وثقتهن بأنفسهن .بعد ذلك ألقت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد كلمة أوضحت من خلالها أن مكامن القوة ورؤية 2030 هي رؤية الحاضر للمستقبل التي نريد العمل بها اليوم للغد والتي تعبر عن طموحات الجميع مؤكدة على أن تنمية الثروة من خلال منظومة العمل الإرشادي في ترسيخ القيم الايجابية في شخصيات طالباتنا وإكسابهن المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة لتكون شخصية واثقة بنفسها معتزة بهويتها الوطنية التي تتصف بروح المبادرة والمثابرة واتخاذ القرار والقيادة وتقدير المسؤولية والالتزام بالانضباط المدرسي .وبينت أن الخدمات الإرشادية تهتم بالأسرة والصحة النفسية للطالبات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمتأخرات دراسياً وبنات شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي وبنات السجناء واليتيمات.بعد ذلك انطلقت عدد من المحاور عبر الدائرة المغلقة تضمنت ورقتين عمل بعنوان "تعزيز الصحة النفسية لدى الطالبات والوقاية من الاضطرابات والإجهاد النفسي أثناء ممارسة العمل لدى المرشدات وأساليب الوقاية لأستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة الباحة" للدكتور فتحي مهدي ، والمحور الثاني " الإرشاد التعليمي المهني وأثره على اختبار التخصص" لأستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعه الباحة للدكتور عماد متولي ، والمحور الثالث "الإرشاد وقت الأزمات" لمشرفة وحدة الخدمات الإرشادية بالإدارة للأستاذة منال جمعان الغامدي، والمحور الرابع "تقنيات التعليم في الإرشاد لمشرفة وحدة الخدمات الإرشادية بالإدارة للأستاذة مها ناجي ، والمحور الخامس مشاركة إدارة التربية الخاصة ممثلة في ابتدائية سلافه الانصارية بالظفير عن مؤشرات صعوبات التعلم.وفي نهاية اللقاء كرمت الدرمحي جميع المشاركين واللجان المنظمة بشهادات شكر وتقدير .// انتهى //21:25ت م0283