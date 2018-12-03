القاهرة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" المقام حاليًا بالقاهرة.وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة سُبل مكافحة الإرهاب، والأزمة الليبية.وأضاف راضي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في القارة الإفريقية، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أكد عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مُثمنًا التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، ومعربًا عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وأوضح راضي أن الوزيرة الفرنسية أكدت الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني.// انتهى //21:29ت م0286