نجران 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018م واسنظم القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة نجران ،اليوم، احتفالاً باليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بقاعة الفيروز بمدينة نجران.وأوضحت مديرة المركز بالإنابة منال القحطاني في كلمة لها خلال الاحتفال، أن القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بالمنطقة، يقدم العديد من الخدمات الصحية والتوعوية والبرامج والأنشطة والفعاليات طوال العام مثل " التوحد، ومتلازمة داون، ويوم البصر، وأسبوع الأصم"، بالإضافة إلى جولات داخل المراكز التجارية، إلى جانب برامج متعددة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تضمنت عرضاً مرئياً للتعريف بمركز التأهيل الشامل بنجران، والحالات التي تم تأهيلها داخل مركز.كما تخلل الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات والفقرات المتنوعة، إلى جانب تكريم الجهات الراعية والمشاركة.//انتهى//21:32ت م0287