جدة جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن موعد عرض منتجات مشروع "الواحة سبرينجز" السكنية ، وذلك يوم 6 ديسمبر الحالي ، في مركز المبيعات الجديد التابع للمدينة الاقتصادية ، في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.وتمثل "الواحة سبرينجز" المرحلة الثانية من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن حي "الواحة"، وتتنوع مابين شقق مكونة من غرفة إلى غرفتي نوم ، و 342 استوديو ، إضافة إلى 32 فلة مستقلة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، تشارلز بيلي :"يتميز حي الواحة الذي يمتد على مساحة تبلغ 500,000 متر مربع ، بتنوع وحداته السكنية ذات التصميم الأسباني والمغربي والإيطالي والعربي ، لتوفر بيئة سكنية تتميز بأسلوب حياة هادئة وعصرية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية ، كما أنه مزود ببنية تحتية متقدمة ومرافق اجتماعية ورياضية ومناطق ألعاب أطفال متنوعة عالمية المعايير ، مشيرا الى انه تم تطوير الحي (الحائز على جائزة "سيتي سكيب" لأفضل حي سكني)، ليوفر بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية. "// انتهى //21:37ت م0288