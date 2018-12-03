نجران 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" في اليوم العالمي للإعاقة، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بهذه المناسبة.وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية "جستر" إيمان آل دويس، أن مشاركة الجمعية تمثلت في تجهيز ركن مخصص يشمل الاستشارات المجانية من قبل أعضاء "جستر" نجران من الأخصائيات في التأخر اللغوي والتوحد، بالإضافة إلى التعريف بخدمات الجمعية ورسالتها وأهدافها وتطلعاتها، إلى جانب توزيع المنشورات التعريفية والهدايا على الزوار من مختلف الفئات.//انتهى//21:38ت م0289