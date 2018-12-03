لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بلادها تناقش مع عدد من دول العالم عقد اتفاقيات تجارية حرة عقب المغادرة الأوروبية المرتقبة.وأشارت رئيسة الوزراء خلال مخاطبتها مجلس العموم البريطاني اليوم إلى أنها عقدت محادثات في هذا الخصوص مع قادة كندا وأستراليا واليابان وتشيلي على هامش اجتماعات قمة الدول العشرين الأخيرة.وأكدت ماي على ضرورة دعم المجلس لاتفاقية المغادرة التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً، مشيرةً إلى أن الاتفاقية ستمكن البلاد من اتخاذ سياسة تجارية مستقلة كما تتيح فتح العديد من الأسواق الجديدة.// انتهى //21:40ت م0290