جيزان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على برنامج تطوين الوظائف بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم, أمين عام برنامج تطوين الوظائف بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي .وفي مستهل اللقاء تسلم نائب أمير جازان تقريراً مفصلاً عن نتائج برنامج التوطين الموجهة لمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة , مطلعاً سموه على ما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية.ونوه سموه بما تضمنه التقرير , موجهاً سموه في ذات الوقت بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكثيف برامج التوطين بالمنطقة وغيرها من مناطق بلادنا العزيزة ، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة.وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يجده المواطن والانجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة العمل وغيرها من البرامج , سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //22:04ت م0294