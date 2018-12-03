جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسوقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع شركة أجودا المختصة في حجوزات السفر أونلاين للاستفادة من الإمكانات التقنية والمنصات التسويقية والخبرات والموارد في قطاع حجز الفنادق والسفر، لتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.وقع الاتفاقية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومن جانب شركة أجودا نائب الرئيس للشراكات والبرامج الاستراتيجية في أجودا دامين فيرش، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وذلك بمكتب معالي الوزير بمحافظة جدة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة خدمات الحجز للحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم عبر منصة أجودا، وحجز ما يناسبهم من الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة لحجوزات الحج والعمرة، والذي يحقق سهولة الحجوزات وإتاحة خيارات واسعة ومتعددة وبمختلف اللغات والعملات.وأوضح معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم أن وزارة الحج والعمرة تعمل على إعادة صياغة مستقبل حجوزات الحج والعمرة القادمة من مختلف دول العالم إلى المملكة، وبناء شراكات مع الجهات والشركات ذات الخبرة لبناء خدمات مستقبلية تتواكب مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار .وأشار إلى أن المذكرة ستعزز فهم احتياجات ضيوف الرحمن بما يسمح للشركاء في القطاع من الاستفادة من آخر التقنيات لاستيعاب الزيادة المتوقعة على أعداد الحجاج، ليصبح السفر إلى المملكة لأداء الحج والعمرة والزيارة، والحجز في فنادقها أسهل وأيسر وأسرع .من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أجودا جون براون عن فخره بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الحج والعمرة وتقديم أفضل الحلول التقنية في القطاع بما يخدم جهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030،وأشار إلى أن شركة أجودا تضع كافة خبراتها وإمكاناتها في خدمات حجز الفنادق والسفر، وخدمات التوزيع العالمية والتسويق أونلاين والعلامات التجارية الرقمية، تحت تصرف وزارة الحج والعمرة لتحقيق أهدافها في استقبال 30 مليون معتمر.// انتهى //22:24ت م0299