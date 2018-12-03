السيح 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسوقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح ، وذلك في مقر عمادة شؤون الطلاب بالجامعة .ووقع الاتفاقيّة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الدكتور عبدالرحمن الرفدي ، وعن الجامعة عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة .وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج والفعاليات النافعة لطلاب وطالبات الجامعة وللمجتمع المحلي ، والمساهمة في نشر ثقافة التطوع .يذكر أن عمادة شؤون الطلاب ولجنة التنمية الاجتماعية بالسيح نفذا في وقت سابق الملتقى الصيفي الجامعي الذي أقيم في رحاب المدينة الجامعية بمدينة السيح ، واشتمل على العديد من البرامج والفعاليات النوعية والمميزة تنوعت بين دورات تدريبية وورش عمل وبرامج ترفيهية ومبادرات تطوعية.// انتهى //22:30ت م0301