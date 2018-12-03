الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساحتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز التأهيل الشامل بالدمام, اليوم, باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 1440هـ , بحضور مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام محمد الزهراني، وذلك بمقر المركز بالدمام.وأوضح الزهراني أن فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨م، تحمل عنوان "هلا بالغالين " تأكيداً على التمكين والشمولية والمساواة كحقوق مكتسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام ومن خلال فريق العمل بصدد تفعيل هذه المناسبة تحت نفس الشعار المنبثق والمعتمد من قبل الوزارة تحت مسمى المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018م، بعدد أربع فعاليات داخل وخارج المركز خلال الفترة من 25-3 الى 29-3-144ه‍.كما ينفذ المركز غداً، يوم تثقيفي يتم من خلاله استقبال المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين من معلمين وأخصائيين ليتم عرض ومناقشة عدد من المحاور الهامة والخاصة بتأهيلهم وتمكينهم، وسيكون ذلك على مسرح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية من الساعة 9 ص الى 12 م .وقد انطلقت فعالياتنا هذا اليوم كما خطط لها برسالة إعلامية تعرف بخدمات المركز من خلال مقطع فيديو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك فعالية اليوم والبرنامج الترفيهي للمستفيدين بالمركز من القسمين الداخلي والرعاية النهارية وذلك بالتعاون مع فريق في الخدمة التطوعي ، نفذ خلاله عدد من الأركان والفعاليات التي بدورها أسهمت في رسم البسمة و الفرح علي محيا المستفيدين بالمركز منها الألعاب الهوائية والترفيهية وكذلك الرسم على الوجه وزراعة الورود .وتختتم الفعاليات المنفذة والمنظمة من قبل المركز بمعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة لعرض الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم لمدة يومين وذلك بمجمع الظهران بتاريخ 28 ـ 29 3 1440 هـ .// انتهى //22:35ت م0302