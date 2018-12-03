باريس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعربت فرنسا اليوم عن قلقها إزاء إجراء إيران اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى، مدينةً هذا العمل المستفز والمزعزع للاستقرار.وأضافت في بيان لها على موقع وزارة الخارجية الفرنسية أنّ هذا الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعية إيران للتوقف على الفور عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.// انتهى //22:38ت م0303