عام / فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخٍ باليستي
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
باريس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
أعربت فرنسا اليوم عن قلقها إزاء إجراء إيران اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى، مدينةً هذا العمل المستفز والمزعزع للاستقرار.
وأضافت في بيان لها على موقع وزارة الخارجية الفرنسية أنّ هذا الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعية إيران للتوقف على الفور عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.
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22:38ت م
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