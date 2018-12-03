الليث 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واساستفاد أكثر من٧٠ عاملاً من العمالة الوافدة، من برنامج "دعوة ورحمة" الذي أطلقه مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، القائم على إعانة العمالة وتزامناً مع من تضررت منازلهم من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً، من خلال هدايا ومساعدات عينية. إضافة إلى تعريفهم بمحاسن الإسلام .وأشار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث شاكر بن أحمد المهابي إلى أن البرنامج يأتي ضمن برامج قسم الجاليات بالمكتب وبالتعاون مع نخبة من المتطوعين، تحت إعداد وإشراف إدارة المكتب، مبيناً أن البرنامج يستهدف العمالة الذين يؤدون عملهم تحت حرارة الشمس ، منوهاً أن اختيار المتطوعين لهذه الفئة، جاء للظروف الصعبة التي يعملون بها، وأنهم الأكثر حاجة للوقوف معهم وإعانتهم، من خلال زيارتهم في مواقعهم، وتقديم المساعدات العينية لهم وتلمس احتياجاتهم وتقديم يد العون والمساعدة خلال الأضرار التي لحقت بهم جراء دخول السيول لمنازلهم .// انتهى //22:39ت م0304