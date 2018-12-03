حفر الباطن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسافتتح محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان اليوم ، مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه تجهيزاً كاملاً وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية وكذلك الحالات الخاصة بالولادة والأطفال، وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي.ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة على مدار الساعة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهاراً، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات من خلال استقبال الحالات الخاصة بالولادة والأطفال .الجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن خصصت 5 مراكز صحية أخرى مناوبة تعمل بنظام الرعاية الممتدة (16) ساعة يومياً وهي مركز صحي العزيزية أ، شرق المحمدية، الذيبية، الصفيري، والتي تعمل من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً ، إضافة لمركز الرقعي الذي يعمل على مدار الساعة .وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.// انتهى //22:59ت م0307