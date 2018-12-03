جيزان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنفذت لجنة التوطين المشكلة من محافظة أبوعريش، ومكتب العمل، والبلدية خلال الأسبوع المنصرم، 81 جولة ميدانية على مراكز المولات التجارية، والملابس، والمطاعم، والشقق، ومحلات العطور، والجوالات، والكهرباء، وبيع الذهب والمجوهرات.وأسفرت الجولات المنفذة تسجيل 8 نتائج ممثلة في ضبط ورصد مخالفتين، والتزام 70 منشأة بالتوطين، ومخالفة منشأتين، ووجود 9 محلات مغلقة أثناء الجولة، وضبط عاملَين وافديْن، وتواجد 101 عاملاً سعودياً، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، والتعامل مهم بحزم .وأوضح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أن الجولات التي تنفذه لجنة التوطين تهدف إلى منع التلاعب من قبل التجار، وإجبارهم على التنفيذ، والوقوف بصف المواطنين ومساعدتهم، والحد من انتشار العمالة الوافدة، وتوطين المحلات بالكامل، وإعطاء الفرصة للمواطنين والمواطنات ، مؤكداً أهمية التزام المحلات التجارية بقرار التوطين ، مشيداً بمتابعة اللجنة وحرصها في تنفيذ الجولات بشكل مستمر، ورصد المخالفين ومعاقبتهم.// انتهى //23:07ت م0308