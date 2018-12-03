اجتماعي / اتفاقية تعاون بين بر الحرث وجمعية بناء وتنمية
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الحرث 25 ربيع أول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واس
حضر محافظ الحُرّث المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم , توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية البر الخيرية بالمحافظة وجمعية بناء وتنمية بمنطقة جازان , وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جمعية البر بالحرث أحمد هزازي ورئيس جمعية بناء وتنمية ناصر الجوعان , مجالات ترميم المساكن وتوفير السلال الغذائية لعدد من الأسر التابعة لجمعية بر الخيرية بالحرث.
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23:08ت م
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