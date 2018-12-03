الحرث 25 ربيع أول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسحضر محافظ الحُرّث المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم , توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية البر الخيرية بالمحافظة وجمعية بناء وتنمية بمنطقة جازان , وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وتشمل الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جمعية البر بالحرث أحمد هزازي ورئيس جمعية بناء وتنمية ناصر الجوعان , مجالات ترميم المساكن وتوفير السلال الغذائية لعدد من الأسر التابعة لجمعية بر الخيرية بالحرث.//انتهى //23:08ت م0309