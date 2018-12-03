القاهرة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي حفل افتتاح معرض الفنانة التشكيلية السعودية غدير حافظ، الذي أقيم اليوم بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.ونوّه السفير نقلي في بيان للمكتب الإعلامي بسفارة المملكة في القاهرة، إلى أن احتضان دار الأوبر لهذه الاحتفالية، بعد أيام قليلة من احتضانها افتتاح الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" لمسابقة الأفلام العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، يعكس ما وصلت إليه الفنون الإبداعية بالمملكة من حضور مميز، تجاوز حدود المكان، ليطل بوجهه المشرق من قلب العاصمة المصرية التي طالما أثرت الوجدان العربي بما قدمته من ثقافة وفنون على مدى تاريخها.وأشاد السفير نقلي بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والذي شمل كافة القطاعات والمجالات بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون، الأمر الذي أسهم في تنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي بكافة أشكاله.ويقام المعرض الذي يحمل اسم "شتات بين الحقيقة والخيال"، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر الجاري.وسبق للفنانة التشكيلية غدير حافظ أن مثّلت المملكة العربية السعودية في معارض بـ 6 دول أوروبية.// انتهى //23:11ت م0311