الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان - رحمه الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أشقاء وأبن الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //23:12ت م0312