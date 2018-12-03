عام / سمو نائب أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان - رحمه الله -
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان - رحمه الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أشقاء وأبن الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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23:12ت م
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