عام / محافظ محايل يفتتح المهرجان الوطني لذوي الإعاقة
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
محايل 25ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
افتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة .
وتجول المحافظ في المعرض واستمع لشرح مفصل عن محتوياته ، كما اطلع على عدد من الأعمال التي نفذها عدد من منسوبي جمعية رعاية المعاقين بمحايل ، والقطاع الخاص .
وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لرئيس جمعية رعاية المعاقين بمحايل حامد الصافي رحب فيها بالحضور ، معرباً عن شكره للمحافظ على افتتاحه للمهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة ودعم الأنشطة التي تنفذها الجمعية , مبيناً أن المهرجان يستمر لمدة أسبوع .
واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات المنوعة لذوي الإعاقة .
وفي ختام الحفل كرم رئيس جمعية رعاية المعوقين المحافظ وعدد من المشاركين بدروع تذكارية .
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23:17ت م
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