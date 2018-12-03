محايل 25ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة .وتجول المحافظ في المعرض واستمع لشرح مفصل عن محتوياته ، كما اطلع على عدد من الأعمال التي نفذها عدد من منسوبي جمعية رعاية المعاقين بمحايل ، والقطاع الخاص .وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لرئيس جمعية رعاية المعاقين بمحايل حامد الصافي رحب فيها بالحضور ، معرباً عن شكره للمحافظ على افتتاحه للمهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة ودعم الأنشطة التي تنفذها الجمعية , مبيناً أن المهرجان يستمر لمدة أسبوع .واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات المنوعة لذوي الإعاقة .وفي ختام الحفل كرم رئيس جمعية رعاية المعوقين المحافظ وعدد من المشاركين بدروع تذكارية .// انتهى //23:17ت م0313