تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي بمكتبه اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ ابراهيم بن عبدالرحمن الدويش.ورحب معالي مدير جامعة تبوك في مستهل اللقاء بالشيخ الدويش، مثمناً الدور الكبير والبارز الذي تقوم به الهيئة بمنطقة تبوك .وجرى خلال اللقاء مناقشة الشراكة بين الجامعة وفرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة ، وسبل تفعيلها وتطويرها، خصوصاً في جوانب إقامة الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والتوجيهية .وفي ختام اللقاء أعرب الشيخ الدويش عن شكره لمعالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال وما أبداه معاليه من استعداد للتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في ظل حرص فرع الهيئة على عقد الشركات مع الجهات الحكومي بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ووفق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //23:37ت م0315