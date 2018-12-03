الجزائر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسحثّ أكثر من مائتي خبير في الاقتصاد البحري بالجزائر اليوم بلدان شمال وجنوب غرب المتوسط على المحافظة على البيئة والموارد البحرية والاستقرار في منطقتهم.وشدد الخبراء المجتمعون في مؤتمر إقليمي حول مبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، على ضرورة العمل الجماعي من أجل اقتصاد بحري مستدام يضمن التطور الاقتصادي والمحافظة على البيئة.ويأتي الاجتماع في إطار التعاون بين دول غرب المتوسط ( 5 زائد 5 ) وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال بالإضافة إلى بلدان المغرب العربي الخمس.ورأى الخبراء أن تطوير النشاطات البحرية على درجة من الأهمية باعتبار ما يفتحه البحر من مجالات للنقل ولمجمل الأنشطة الاقتصادية.// انتهى //23:59ت م0318