الرس 25 ربيع الأول 1440هـ الموفق 3 ديسمبر 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس , حفل تكريم 211 طالباً بجائزة الأمير فيصل بن مشعل للتفوق العلمي "تفوق" ، والمقامة من قبل تعليم محافظة الرس بدعم من رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ الرس بالإنابة بدر العساف , ومدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ، ورجل الأعمال مسعد بن سمار.,فور وصول سموه لمقر الحفل , عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم رحب المتفوق عبدالعزيز الخليوي عبر كلمة ألقاها نيابة عن مدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي بسمو أمير منطقة القصيم , مؤكداً أن دعم سموه لأبنائه وبناته الطلبة المتفوقين بالمنطقة يعد تحفيزاً ومواصلة لنهل العلم وتحقيق خدمة هذا الوطن , مشيراً الى أن هذه الجوائز من شأنها تحفيز التنافس بين الطلاب للتفوق ، حيث أن الاحتفاء بالمتفوقين يؤكد عناية القيادة ـ أيدها الله ـ في تعزيز الجيل وتعليمه وتواصل تفوقه ، من خلال دعمها لقطاع التعليم إذ أوجدت بيئة تعليمة تشجع على الإبداع والابتكار ، وارتقت بمهام وقدرات رجال التعليم ، متمنياً أن يديم المولى عز وجل علينا نعمة الأمن والرخاء ، واصلاً شكره لداعم هذه الجائزة رجل الأعمال مسعد بن سمار ، داعياً الله ان يبارك له في ماله وولده.إثر ذلك توالت فقرات الحفل بقصيدة ترحيبية وطنية للشاعر نايف أبا العون , ثم عرض فلم وثائقي بعنوان "مع قيادتنا" استعرض من خلاله عدد من الكلمات الوطنية لشباب وفتيات محافظة الرس .عقب ذلك قُدم أوبريت إنشادي بعنوان "مرحبا بك" , ثم مسيرة للطلاب المتفوقين , ثم عرض إنشادي بعنوان "يابلادي " .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين والمشاركين في إنجاح حفل الجائزة ، وراعي الجائزة الرسمي رجل الأعمال مسعد بن سمار ، والطلاب المتفوقين.وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين المكرمين .// انتهى //01:48ت م0322