الليث 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع مساء اليوم ، اجتماع المجلس الدوري لمديري الإدارات الحكومية والعسكرية والمؤسسات المجتمعية وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .وفي بداية الاجتماع نقل محافظ الليث تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لأهالي المحافظة، ونوه بحرص سموه ومتابعته المستمرة لكل مما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ودفع عجلة التنمية للمحافظة لبناء الإنسان وتنمية المكان .وثمّن محافظ الليث وأعضاء المجلس توجيهات سمو أمير المنطقة المتضمنة تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب، يتم تنفيذها خلال خمسة سنوات مؤكدًا أهمية تقيد الجميع بأعمال وتدابير الدفاع المدني وجاهزية كل جهة لتنفيذ المهام المناطة بها، كما حثَّ المواطنين والمقيمين على توخي الحذر والتقيد بالإرشادات والتحذيرات للدفاع المدني للوقاية من أخطار الأمطار والسيول .واستعرض المجلس سلسلة من التقارير المعدة من الإدارات الحكومية والخدمية عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظة الليث مؤخرًا، كما تم تقديم عرض من الدفاع المدني عن إيجاز للأعمال والإجراءات التي قامت بها لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بمحافظة الليث والمراكز التابعة لها، كما عُرض تقرير عن الأمطار التي هطلت على مدينة الليث وعدد من المراكز التابعة لها خلال الفترة من ٢٨ / ٢ /١٤٤٠هـ حتى يوم الجمعة ١٥ / ٣ / ١٤٤٠هـ إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وأشار محافظ الليث إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات التنموية كافة ، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام مشيدًا بالدور البارز للمتطوعين في أعمال وتدابير الدفاع المدني، ومؤكدً أهميته، وتبني الجهات ذات العلاقة دعمه وتطويره وفق آلية محددة، تنعكس بشكل إيجابي على العمل الجماعي.وفي ختام الاجتماع نوقشت التوصيات المقترحة.// انتهى //02:08ت م0324